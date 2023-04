Katholischer Seelsorgeverband Radevormwald-Hückeswagen Neue Leitung für Kindergarten Am Kamp

Den Zuschlag erhielt Claudia Rösgen aus Wermelskirchen. Die 50-Jährige kommt ursprünglich aus Hückeswagen und war selbst als Kind im Kindergarten Am Kamp, erzählt sie und lacht. „Ich wohne mit meinem Mann in Dhünn und habe in den vergangenen 20 Jahren in verschiedenen Kindergärten in Köln gearbeitet. Mein Ziel war es aber schon, irgendwann einmal eine Leitungsposition zu übernehmen.“ So hat sie sich auf die Stelle in Hückeswagen beworben. „Ich war schon ein wenig gespannt, wie sich der Kindergarten verändert hat, gerade im Vergleich zu meiner eigenen Zeit hier.“