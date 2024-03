Neue Klavierlehrerin an Musikschule Hückeswagen „Am Klavier gefällt mir die Eleganz“

„Ich war ungefähr neun, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich gerne Klavier spielen würde“, erzählt die 26-Jährige, die in Radevormwald aufgewachsen ist und jetzt in Halver lebt. „Das kam für die beiden erst einmal überraschen.“ Es folgte Unterricht in Radevormwald, zunächst am Keyboard. „Aber irgendwie hat das da nicht so gut mit der Lehrerin gepasst.“ Das alles änderte sich, als Esin Büyükyorulmaz mit etwa zwölf Jahren zum ersten Mal Unterricht bei Isabella Heyland nimmt. „Sie hatte einfach so eine positive, helle Ausstrahlung – selbst an einem schlechten Tag hat sie immer noch etwas Schönes entdecken können.“