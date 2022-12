Neugründung in Hückeswagen Neue IT-Unterstützung für ratsuchende Senioren

Dafür habe er jede Menge Flyer gedruckt, die er in den kommenden Tagen in Hückeswagen verteilen werde. Eine Geschäftsgründung in diesen unsicheren Zeiten mag sehr mutig wirken. „Aber ich habe keinerlei Anschaffungskosten für Waren, da ich nur die Leistung anbiete. Insofern ist es kein so großes Risiko gewesen“, sagt Fleckner. Das bedeute konkret, dass man sich nicht an ihn wenden könne, wenn es um die Hardware gehe. „Aber sobald die vorhanden ist und Hilfe gebraucht wird, kann man sich an mich wenden“, sagt der 46-Jährige. Das Angebotsspektrum sei breit gefächert. „Ich berate auch schon im Vorfeld über die Anschaffung der technischen Geräte – und dann zur Inbetriebnahme und Bedienung, ich helfe beim Anschluss und der Konfiguration des Routers“, sagt Fleckner. Außerdem könne er beim Einrichten des E-Mail-Kontos helfen oder dann ganz konkret beim Umgang mit MS Word und MS Excel, dem Einkauf im Internet oder dem Thema Online-Banking.