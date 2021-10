Chor „Joyful Gospels“ aus Hückeswagen : Inspirationen und viel Motivation

An der Treppe zur Anbetungskirche in Schönstatt sang der Hückeswagener Chor noch zwei Lieder. Foto: Astrid Ruckebier

Hückeswagen Der Hückeswagener Chor „Joyful Gospels“ kündigt für den 28. November ein Konzert an – sozusagen als Start in den Advent. In welchem Rahmen, wo und wie es stattfinden wird, das wird noch bekanntgegeben.

Positive Nachrichten gibt es aus der Hückeswagener Chorwelt: Nach mehr als einem Jahr coronabedingter Zwangspause starten nun auch die „Joyful Gospels“ wieder durch. Als der Vorstand um Klaus Scheid während der Jahreshauptversammlung 2020 den Mitgliedern mitteilte, dass sie Kontakt zum Songwriter und Coach Helmut Jost aufgenommen hatten, ging ein Raunen durch die Reihen. Helmut Jost schrieb die Gospelmesse, aus der der Chor verschiedene Stücke bereits gesungen hatte.

Und da Helmut Jost ein viel beschäftigter und gefragter Coach ist, sollte das Chorwochenende mit Helmut Jost im September 2020 stattfinden, berichtet Sprecherin Marlies Klintworth. Doch dann kam die große Zwangspause durch Corona. In unregelmäßigen Abständen „traf“ sich der Chor im Internet. Im August konnte der Chor zweimal im Freien auf Wiesen proben. Chorleiterin Astrid Ruckebier animierte die Sängerinnen und Sänger zu Nikolaus 2020 und zu Pfingsten 2021 je ein Video aufzunehmen. Zu Nikolaus stellte Klaus Scheid „Joy to the World“ auf YouTube ein – und pünktlich zu Pfingsten erklang „Lord, the Light of your Love“. Und nach den Sommerferien konnte „Joyful Gospels“ unter den 3G-Regeln wieder im Forum mit den Proben beginnen.

War der Zuspruch zu Beginn noch zögerlich, so waren doch die Hälfte der Sängerinnen und Sänger zu einer Wochenendreise nach Simmern bereit. Im Haus BergMoriah trafen sie auf Helmut Jost, der mit ihnen neue Stücke probte und immer wieder neue Tipps parat hatte. „Mit viel Humor kitzelte er immer wieder Rhythmen und Takte aus dem Chor“, berichtet Marlies Klintworth. Einhelliger Tenor: Es war ein toller und doch anstrengender Tag mit neuen Eindrücken, Erfahrungen und Inspirationen.

Doch auch frische Luft und Bewegung sind wichtig und machen den Kopf frei. So wanderten die Mitglieder Sonntagmorgen nach dem Frühstück bei herrlichem Wetter nach Schönstatt. Nach dem Mittagessen probte der Chor frisch motiviert noch einmal mit Chorleiterin Astrid Ruckebier die neuen Stücke.

Zum Abschluss stand fest, dass die nun begonnene neue Zeit zu weiteren Zielen anspornt. Nach kurzer Diskussion stand schnell fest, dass die „Joyful Gospels“ am Sonntag, 28. November, ein Konzert in Hückeswagen ausrichten werden – sozusagen als Start in den Advent. In welchem Rahmen, wo und wie es stattfinden wird, das wird noch bekanntgegeben. Nun heißt es erst einmal wieder: proben, proben, proben!

Wer Lust hat, nach dieser schweren Zeit im Chor mitzusingen, kann gerne dienstags um 20.15 Uhr im Forum der Hauptschule an der Weststraße vorbeischauen und mitproben. Unter www.joyful-gospels.de können vorab Fragen mit dem Vorstand geklärt werden. Geprobt wird nach den zurzeit gültigen 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet).

