Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Neue Impftermine in Hückeswagen

Auch in Hückeswagen gibt es noch reichlich freie Impftermine bis Ende Januar. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Hückeswagen/Oberberg Der Oberbergische Kreis forciert das Impftempo mit weiteren Aktionen und Angeboten. Aktuell sind Termine in der Hückeswagener Impfstelle bis 31. Januar, 18 Uhr, freigeschaltet.

Der Oberbergische Kreis versucht, angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen das Impftempo zu erhöhen. Auch zwischen den Feiertagen wurde das Impfangebot ausgeweitet – darunter war auch eine Sonderaktion in der Schwalbe-Arena in Gummersbach, bei der kurz vor dem Jahreswechsel innerhalb von fünf Stunden fast 200 Impfungen verabreicht wurden. Nachdem das NRW-Gesundheitsministerium zum „Jahres-Endspurt-Impfen“ aufgerufen hatte, wurden neben der mobilen Impfaktion, die Öffnungszeiten der oberbergischen Impfstellen zwischen den Feiertagen ausgeweitet und die Kapazitäten erhöht.

Aktuell sind Termine in der Hückeswagener Impfstelle im Bürgerbüro, Erdgeschoss in der Glashalle am Bahnhofsplatz 14, bis 31. Januar, 18 Uhr, freigeschaltet.

Seit Wiedereröffnung der Impfstellen am 22. November 2021 konnten laut Kreis gemeinsam mit dem Impfmobil etwa 38.000 Impfungen durchgeführt werden. Hiervon waren etwa 70 Prozent Auffrischungsimpfungen, aber auch 5500 Erstimpfungen. Nach dem Start der Immunisierung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren am 17. Dezember 2021 wurden in der Impfstelle Gummersbach bisher 540 Kinderimpfungen durchgeführt. „Zu jeder Zeit besteht die Möglichkeit, kurzfristig einen wohnortnahen Impftermin zu bekommen,“ sagt Kreisdezernent Felix Ammann.

Durch aufsuchende Impfungen gelten mittlerweile auch alle stationären Pflegeeinrichtungen im Kreis als durchimmunisiert.

Darüber hinaus sind bereits 20 weitere Anlaufstellen des Impfmobils geplant – darunter morgen, Mittwoch, 5. Januar, 10 bis 14 Uhr, im Begegnungszentrum Wupper in Radevormwald, Siedlungsweg 24, und am Dienstag, 13. Januar, 10 bis 14 Uhr, in den Jugendräumen im Bürgerhaus in Radevormwald, Schlossmacherplatz. „Und durch ein zweites Impfmobil werden ab Mitte Januar zusätzlich niedrigschwellige Impfangebote an Brennpunkten angeboten“, teilt der Kreis mit.

Außerdem macht das Land nun auch Drittimpfungen von zwölf bis 17 Jahren möglich. Bisher waren Booster-Impfungen erst ab 18 möglich. Der Kreis passt die Terminvergabe über www.obk.de/impfen jetzt so an, dass dort dann auch Personen ab zwölf Jahren einen Drittimpfungstermin in den Impfstellen vereinbaren können.

Auch das Impfmobil wird Drittimpfungen ebenfalls ab zwölf Jahren anbieten. Zwischen der Zweit- und der Drittimpfung muss ein zeitlicher Mindestabstand von drei Monaten liegen. Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren müssen bei der Impfung durch eine sorgeberechtigte Person begleitet werden, die der Impfung zustimmt. Ab 16 Jahren kann die Impfentscheidung eigenständig getroffen werden.