Nach dem Cyberangriff Neue Homepage der Stadt Hückeswagen ist online

Torsten Kemper, Leiter der EDV, ist froh, endlich wieder aktuelle Informationen für die Bürger anbieten zu können: „Die neue Seite ist natürlich optisch viel ansprechender, als die doch mittlerweile arg in die Jahre gekommene alte Seite. Auch ist die Seite in der Darstellung für Mobilgeräte besser geeignet“, sagt er. Er bittet aber auch um Verständnis, wenn die Seite noch nicht ganz vollständig ist: „Wir haben die Seite jetzt in kürzester Zeit mit Inhalten gefüllt, was nicht immer einfach war, weil die alte Seite nicht mehr im Zugriff war. Es gibt daher an einigen Stellen noch Lücken und auch sicher noch einige Fehler. Wir arbeiten beständig daran, diese Lücken zu füllen und die Seite zu verbessern“, sagt Kemper.