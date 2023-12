Betriebsauschuss in Hückeswagen Neue Heizzentrale für Gebäude im Brunsbachtal

Für den Bau einer externen Heizzentrale im Brunsbachtal hat sich der Betriebsausschuss für das Freizeitbad in seiner vorigen Sitzung einstimmig entschieden. Endgültig beschlossen wird der Bau in der letzten Ratssitzung dieses Jahres am 15. Dezember. Von der Zentrale aus sollen die städtischen Gebäude im Tal, also derzeit die Löwen-Grundschule und die Mehrzweckhalle, mit Wärme versorgt werden, später dann auch das neue Hallenbad und die neue Dreifach-Turnhalle, für die es derzeit allerdings noch keine konkretere Planung gibt. Die Halle steht bislang, wie so viele andere Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur in Hückeswagen, lediglich auf der Wunschliste von Rat, Verwaltung und natürlich den Sportvereinen der Stadt.