Freizeit in Hückeswagen : Neue Graffitiwand am Skaterplatz

Hückeswagen Der Hauptsponsor hat die komplette Wand gespendet, der Bauhof hat sie aufgebaut.

Aufmerksamen Passanten ist es bereits aufgefallen: Anfang vergangener Woche wurde die Graffitiwand am Skaterplatz neben dem Wupperkreisverkehr aufgebaut. „Wir sind seit fast einem Jahr an dem Thema dran, aber letztlich fehlten uns die Sponsoren“, sagt Jugendzentrumsleiterin Andrea Poranzke. Als mit dem Sägewerk Zeppenfeld aus Winterhagen der Hauptsponsor gefunden wurde, sei der Winter gekommen. Und so habe es bis in den Frühling gedauert, bis die Mitarbeiter des Bauhofs zur Tat schreiten konnten. „Da sind wir sehr dankbar, denn sie haben wirklich alle handwerklichen Arbeiten übernommen – das hätte unser Team alleine gar nicht geschafft“, sagt sie. Zeppenfeld habe die komplette Wand gespendet. „Das sind 72 Holzbretter und die Balken, die mit Metallfüßen im Boden versenkt wurden“, sagt Poranzke.