Amtsübergabe in Hückeswagen : Neue Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt

Jana Scheithauer wird ab dem 1. Juni die neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt – wenn der Rat heute Abend in nicht-öffentlicher Sitzung zustimmt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Hückeswagen bekommt eine neue Gleichstellungsbeauftragte: Jana Scheithauer wird das Amt zum 1. Juli von Diana Hintemann übernehmen, die sich auf ihre umfangreiche Arbeit als Senioren- und Pflegebeauftragte der Stadt konzentrieren will.

Menschen zu helfen, vor allem alten, ist der berufliche Mittelpunkt von Diana Hintemann. Seit eineinhalb Jahren ist die 47-jährige Wipperfürtherin die Senioren- und Pflegebeauftragte der Stadt Hückeswagen, als sie im Januar 2018 die Aufgaben von Susanne Röntgen übernommen hatte, die Ende 2017 in den Ruhestand gegangen war. Damit war Diana Hintemann gleichzeitig auch Gleichstellungsbeauftragte. Diesen Job will sie jedoch abgeben. Der Grund: „Die Senioren- und Pflegeberatung füllt mich vollkommen aus, denn die Zahlen in diesem Bereich sind explodiert“, berichtet sie. „Und wenn ich was mache, dann auch richtig.“ Daher sei es einfach zu viel, sich auch noch um die Gleichstellung zu kümmern. Diana Hintemann schlug Anfang des Jahres im Gespräch mit Bürgermeister Dietmar Persian Jana Scheithauer als ihre Nachfolgerin vor. Der Stadtrat muss heute Abend im nicht-öffentlichen Teil seiner Sitzung darüber noch abstimmen, Persian geht aber davon aus, dass das eine Formsache sein wird.

Jana Scheithauer musste nicht lange überlegen und sagte schnell zu: „Bevor das Angebot weniger wird, will ich das übernehme“, betont sie. Sei das doch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe (s. Info-Kasten). Zwar ist die 48-Jährige nur in Teilzeit bei der Stadtverwaltung beschäftigt, für ihre zusätzliche Arbeit wird die Stundenzahl jedoch erhöht. „Ich freue mich sehr, dass Frau Scheithauer das Amt der Gleichstellungsbeauftragten übernimmt“, versichert Persian. Das wirke nicht nur nach innen in die Verwaltung, sondern auch nach außen.

Info Die Aufgaben der Gleichstellungsstelle Hintergrund Auf kommunaler Ebene sollen Benachteiligungen von Frauen aufgezeigt, Lösungsmöglichkeiten entwickeln und darauf hingewirkt werden, dass in allen Lebensbereichen der Auftrag des Grundgesetzes „Männer und Frauen sind gleichberechtigt" erfüllt wird. Arbeitsschwerpunkte Dazu gehören etwa die Gleichstellung im Erwerbsleben und im öffentlichen Dienst (die Gleichstellungsbeauftragte ist zum Beispiel bei allen Bewerbungsgesprächen der Stadtverwaltung dabei und wird in allen Personalfragen hinzugezogen), die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die soziale Sicherung von Frauen und Hilfestellung für Frauen in spezifischen Lebenssituationen sowie bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen Vertraulichkeit Alle Informationen und Gespräche werden vertraulich behandelt. Kontakt (ab 1. Juli) Tel. 02192 88233, Mail: jana.scheithauer@hueckeswagen.de

Seit 2006 arbeitet die Frau, die in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen ist, bei der Stadtverwaltung. Zuvor war die Juristin bei der Axa-Versicherung in Köln beschäftigt und hatte sich vor 13 Jahren auf eine Stellenausschreibung der Stadt beworben. Geboren in Güstrow bei Rostock, studierte sie nach dem Abitur Jura. Auf Sylt, wo Jana Scheithauer eine Zeit lang in der Gastronomie arbeitete, lernte sie ihren späteren Mann kennen – einen Wermelskirchener. „Der Liebe wegen bin ich dann ins Bergische gezogen“, erzählt die 48-Jährige lächelnd, die nun seit 20 Jahren in Wermelskirchen lebt.

Bei der Stadt Hückeswagen hat Jana Scheithauer schon in mehreren Ämtern gearbeitet, so im Ordnungs- und Wahlamt und aktuell im Sozialamt. Dort ist sie hauptsächlich für die Wohngeldberechnung und die Leistungen auf Bildung und Teilhabe (BuT) zuständig. Dabei hat sie häufig mit finanzschwachen Frauen, etwa Alleinerziehenden, zu tun, die eben diese Hilfeleistungen benötigen. Da geht es zum Beispiel um Familien, die einen Zuschuss zur Klassenfahrt nach Berlin beantragen müssen, weil sie die 400 Euro dafür nicht aufbringen können. Die Stadt in Person von Jana Scheithauer gewährt dann diese Hilfe. Durch ihre Arbeit kennt sie etwa die speziellen Situationen von Hückeswagener Familien, die auch für die Arbeit als Gleichstellungsbeauftragten von Nutzen sein können.

So hätten es gerade Frauen sehr schwer, mit einem 450-Euro-Job das Leben zu stemmen. Nicht zuletzt für diese will sie in ihrem künftigen Amt als Gleichstellungsbeauftragte kämpfen. „Das hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun“, stellt die Juristin klar. Gerade die Gleichstellung von Mann und Frau wolle sie mehr in die Öffentlichkeit bringen. Dass diese noch nicht wirklich 100-prozentig im Alltag angekommen ist, beschreibt sie anhand eines Beispiels: „Während es um die Fußball-WM der Männer immer einen Hype gibt, tut sich jetzt bei der der Frauen wenig“, hat Jana Scheithauer festgestellt. Sie appelliert daher an alle, die Hilfe brauchen: „Wer sich in seiner Stellung als Frau benachteiligt fühlt, soll sich bei mir melden!“