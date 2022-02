Hückeswagenes Jazz-Brüder arbeiten mit DJ-Duo zusammen : Relaxen mit neuer Wasserfuhr-Musik

Hückeswagen „Relax Jazzed 3“ heißt die zweite Kollaboration der Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr mit dem Kölner DJ- und Produzenten-Duo Blank & Jones. Die CD ist eine gelungene Mischung zur Entspannung.

Es ist noch nicht das „Corona-Album“ der Jazz-Geschwister Roman und Julian Wasserfuhr, das nun veröffentlicht wurde. Aber die zweite Kollaboration mit dem Kölner DJ- und Produzenten-Duo Blank & Jones ist bei weitem kein Lückenfüller, sondern durchaus ein eigenständiges Album in der eindrucksvollen Diskographie der Hückeswagener Ausnahme-Jazzer. „Relax Jazzed 3“ heißt das Zehn-Song-Album, das seinem Namen alle Ehre macht.

Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit mit Blank & Jones, die erste datiert aus 2012, ist also genau zehn Jahre her. Und das Thema der sanften Jazz-Musik zieht sich durch das Werk der Wasserfuhrs hindurch – das bislang letzte Studioalbum hieß etwa „Relaxin‘ In Ireland“, und auch sonst sind die musizierenden Brüder eher für die leisen Töne bekannt.