Innenstadtumbau in Wipperfürth : Neue Buchen für den Wipperfürther Marktplatz

Innenstadtumbau in Wipperfürth

Drei Hainbuchen wurden jetzt auf dem Wipperfürter Marktplatz in die Baumringe eingesetzt. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Ab kommender Woche ist die Durchfahrt am Rathaus zur Gaulstraße nicht mehr möglich wegen des Umbaus der Fahrbahn und der Gehwege oberhalb des Marktplatzes.

Die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept (InHK) in Wipperfürth machen Fortschritte. Sichtbare Zeichen sind drei Hainbuchen, die vor wenigen Tagen auf dem neu gestalteten Marktplatz gepflanzt wurden. Sie wurden mit Hilfe eines Krans in die Mitte der drei Baumscheiben gesetzt.

Momentan arbeitet die Firma Boymann noch an der Gestaltung des Gehwegs oberhalb des Marktplatzes entlang der Hochstraße. In der kommenden Woche werden die Arbeiten dort auf die Fahrbahn ausgeweitet. Daher ist voraussichtlich ab Montag, 4. November, die Sperrung der Hochstraße erforderlich. Eine Durchfahrt in Richtung Gaulstraße wird dann nicht mehr möglich sein. Der Verkehr wird von der Hochstraße aus über die Klosterstraße zur Ringstraße umgeleitet. Ortskundige sollten die Baustelle großräumig umfahren, etwa über die Nordtangente sowie die Ohl- und die Gartenstraße.