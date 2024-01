Neue Angebote der Musikschule Hückeswagen Wie Babys in den Musikflow kommen

Ab März wird dann die Reihe „Teacher’s Best“ wieder aufgenommen, bei der Dozenten der Musikschule Konzerte im Kultur-Haus Zach geben. „Mit Corona war das eingeschlafen, wird jetzt aber wiederbelebt“, verspricht Richelshagen. Den Auftakt macht Gitarrenlehrer Cosimo Erario, der am 9. März, ab 20 Uhr, mit seiner Band italienische Rock- und Popmusik präsentieren wird. Am 5. April, spielt der Chef selbst: Eckhard Richelshagen gibt ab 20.30 Uhr mit seiner Band „50 Ways“ – in Anlehnung an den Paul-Simon-Hit „50 Ways to Leave Your Lover“ – ein Funk-Konzert. Und am 25. Mai, ab 20.30 Uhr, stellt die Singer / Songwriterin Lorena Manz ihr Soloprogramm mit Indie-Folk vor.