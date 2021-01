Hückeswagen/Radevormwald in der Corona-Krise : Ausgangssperre aufgehoben, Präsenzgottesdienste wieder erlaubt

Hückeswagen/Radevormwald in der Corona-Krise

Hückeswagen/Radevormwald/Oberberg Die neue Allgemeinverfügung des Kreises gilt bis zum 1. Februar. Demnach darf sich weiterhin ein Haushalt nur mit einer anderen Person treffen. Das soll bei der dringend notwendigen Kontaktreduzierung helfen.

Es bleibt dabei: Im Oberbergischen Kreis sind Treffen nur zwischen Angehörigen eines Hausstands sowie einer weiteren Person zulässig. Diese Regelung für den öffentlichen Raum gilt weiterhin auch für den privaten Bereich, teilte am Montagabend Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Das regelt die neue Allgemeinverfügung, die nun bis einschließlich kommenden Montag, 1. Februar, in Kraft ist. Dagegen ist die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr wieder aufgehoben, nachdem die alte Allgemeinverordnung des Kreises um Mitternacht abgelaufen war. Ebenso sind die Präsenzgottesdienste wieder erlaubt. „Und die vom Oberbergischen Kreis angeordnete FFP2-Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen wird nicht erneuert, da diese Regelung inzwischen durch bundesweit geltende Vorgaben abgedeckt wird“, betonte Jessica Schöler.