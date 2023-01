Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen Neuauflage der „Nacht der Unternehmen“

Der Begriff „Nacht der Unternehmen“ ist nicht auf eine bestimmte Veranstaltungsreihe festgelegt. So gibt es etwa regelmäßige Veranstaltungen dieser Art, von den Industrie- und Handelskammern organisiert. In Hückeswagen hat der heute nicht mehr existente Arbeitskreis Wirtschaft im Jahr 2016 ebenfalls eine „Nacht der Unternehmen“ veranstaltet – teilgenommen hatten damals am 16. September zwölf Unternehmen, etwa arcus Holztreppen, der Maschinenbauer Klingelberg, GKN Sinter Metals oder auch das Unternehmen Pflitsch. Wenn es nach Roland Lenzing und Mathias Stendke geht, den beiden geschäftsführenden Gesellschafter des Kabelkanal-Herstellers mit zwei Standorten in der Schloss-Stadt, soll es auch in diesem Jahr wieder eine „Nacht der Unternehmen“ geben. Um die Pläne vorzustellen, lud Pflitsch zu einem Abendessen in die neue Kantine „Feuer und Flamme“ ein, die zu Jahresbeginn am zweiten Pflitsch-Standort im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg den Betrieb aufgenommen hat.