Weiterführende Schulen in Hückeswagen : Neuanmeldungen – enormer Andrang auf Realschule

Die Realschule steht bei Hückeswagenern wie Eltern und Kindern aus den Nachbarstädten hoch im Kurs. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

HÜCKESWAGEN 93 Fünftklässler werden ab August die Realschule, 22 die Montanusschule besuchen. Vor allem in Wermelskirchen genießt die Hückeswagener Realschule einen guten Ruf, seit es dort diese Schulform nicht mehr gibt.

Die Jahre, in denen die Hückeswagener Hauptschule um ihren Fortbestand bangen musste, sind anscheinend vorbei: Für das Schuljahr 2021/2022 sind bisher 22 Kinder an der Montanusschule angemeldet worden. Das reicht für die Bildung einer neuen Eingangsklasse. Die wird sich im Laufe des Schuljahres, spätestens aber im Folgejahr noch vergrößern, weil dann Kinder hinzu kommen dürften, die zunächst an Realschule oder Gymnasium angemeldet worden waren, dort aber nicht zurechtkommen.

Der Boom an der Städtischen Realschule geht derweil weiter: Dort wurden zum neuen Schuljahr 93 Kinder angemeldet, die aus der Grundschule an die weiterführende Schule wechseln. Das sind so viele, wie schon lange nicht mehr. Bisher steht noch nicht definitiv fest, ob im Sommer drei dann sehr große Eingangsklassen an der Kölner Straße gebildet werden oder ob die Fünftklässler in vier Eingangsklassen an den Start gehen. Das teilte Annette Binder von der Verwaltung jetzt im Schulausschuss mit.

Der große Andrang zur Realschule hängt auch damit zusammen, dass es diese Schulform unter anderem im benachbarten Wermelskirchen nicht mehr gibt. Da die neue Sekundarschule dort nicht in dem Maße akzeptiert wird, wie die Politiker sich das erhofft hatten, wechseln mehr als 40 Wermelskirchener Grundschüler im Sommer an Realschulen in der Region – darunter alleine über 30 an die Hückeswagener Realschule, die schon traditionell in der Region einen guten Ruf hat.

(bn)