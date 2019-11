Naturpark Bergisches Land : Bei Waldspaziergängen ist jetzt Vorsicht geboten

Oberberg Es war schonmal schöner, in den bergischen Wäldern umherzustreifen. Vor allem Fichtenwälder bieten mitunter einen traurigen Anblick, sind sie doch von der lang anhaltenden Trockenheit zweier Jahre und dem dadurch bedingten Borkenkäferbefall gekennzeichnet.

„Wegen der anhaltenden Forstarbeiten nach Borkenkäferbefall und Trockenheit kann es auf einigen Wanderwegen in den Naherholungsgebieten zu Beeinträchtigungen kommen“, teilt Wastl Roth-Seefrid vom Wegemanagement des Naturparks mit. Da sich die dringend notwendigen Forstarbeiten in diesen Bereichen immer wieder verschöben, sei es nicht möglich, konkrete Abschnitte und Bereiche vorab zu benennen. „Es kann immer wieder zu herabfallenden Ästen oder umfallenden Bäumen kommen“, warnt Roth-Seefrid. Wer den Wald betritt, sollte daher besondere Aufmerksamkeit walten lassen. Roth-Seefrid weiter: „Bei Ruhepausen oder an Orten mit längerer Verweildauer ist es wichtig, nach oben zu schauen, um Gefahren frühzeitig zu erkennen.“