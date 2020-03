Jecke Zick in Wipperfürth : Neues Prinzenpaar für Wipperfürth

Wipperfürth Für die neue Session: Die Narrenzunft Neye stellt Bianca und Stephan Berghaus vor.

Für die Narrenzunft Neye sind die beiden nach Angaben von Jasmin Moritz ein wahrer Gewinn. Seit der Session 2018/2019 dabei, waren sie mit ihrer herzlichen und offenen Art schnell ein fester Bestandteil des Elferrates.



Prinzessin Bianca Bianca Berghaus gibt ihr Alter mit „29+“ an. „Karnevalistisch jungfräulich, rettete mich ,Bonsai’ aus der Voreifel. Ich bin die süße Seite von ,Bonsai’s Wild BBQ’ und unterstütze meinen Mann bei seinen nationalen und internationalen Grillevents mit süßen Desserts und Torten“, schreibt sie. Besonders freue sie sich drauf, ihren Mann erstmals in seinen Strumpfhosen zu sehen. „Komplettiert wird unser Dreigangmenü durch unsere Tochter Zarah, die jahrelang bei den Bärchen des Tanzcorps Blau-Weiß Neye tanzte“, erzählt Bianca Berghaus. Alle hätten der Familie den Start in der Narrenzunft leicht gemacht. „Wir wurden herzlich aufgenommen und in unserem Vorhaben unterstützt. Durch die Session 2020/2021 geht unser Traum in Erfüllung, unsere Heimatstadt Wipperfürth in der fünften Jahreszeit als Prinzenpaar zu regieren“, sagt sie.



Prinz Bonsai I.: Prinz Bonsai ist 47 Jahre alt, heißt bürgerlich Stephan Berghaus und ist seit seinem ersten Lebensjahr in Wipperfürth verwurzelt. „Schon immer begeisterte mich der Karneval, besonders der Straßenkarneval. Vor 25 Jahren war ich Gründungsmitglied im elterlichen Kinderzimmer des Karnevalvereins ,Die Lückenbüßer’“, erzählt der Hobbykoch und künftige Prinz. Da sei die Flamme entbrannt worden. Neben dem Karneval brennet seine Leidenschaft für seine Frau und Prinzessin Bianca. Sie unterstütze ihn tatkräftig in seinem Vorhaben, seinen 48. Geburtstag als Prinz am Karnevalssonntag auf dem Karnevalszug in Wipperfürth zu einem unvergesslichen Tag werden zu lassen. „In meiner Freizeit gilt meine Leidenschaft ,Bonsai’s Wild BBQ’, wo ich die Grillzange fest in der Hand halte. Nun möchte ich Rettungswagen gegen Prinzenwagen und Grillzange gegen Zepter tauschen“, kündigt der Prinz an.