ÖPNV in Oberberg OVAG setzt verstärkt auf Wasserstoffbusse

Die Betankung der Busse erfolgt in der Anfangsphase über eine mobile Tankstellenlösung durch den französischen Gase-Hersteller Air Liquide, der sich in der Ausschreibung durchgesetzt hat. Dieser betreibt in Marl das größte Trailer-Abfüllzentrum für Wasserstoff in Europa. Der Wasserstoff wird in Trailern angeliefert und über eine Umfülltafel direkt in den Bus gefüllt. Die Reichweite einer Tankfüllung beträgt etwa 350 Kilometer und deckt so die meisten der OVAG-typischen Strecken ab.