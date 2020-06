Zentrum gesperrt : Nächste Baustelle in der Wipperfürther Innenstadt

Der Bereich zwischen der Einmündung An der Stursbergs Ecke und der Kreuzung an der Polizei (hinten) wird bis zum Frühjahr umgebaut. Foto: Stephan Büllesbach

Wipperfürth Mit Beginn der Bauarbeiten in der Straße An der Stursbergs Ecke startet der nächste Abschnitt des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) der Hansestadt. Zudem wird die Sackgasse „mit Hinterhofcharakter“ zu einem offenen Durchgang zwischen Busbahnhof und Stadtkern aufgewertet.

Der nächste Bauabschnitt in der Wipperfürther Innenstadt steht an: Seit Montag wird der Bereich An der Stursbergs Ecke umgestaltet. Die Gesamtdauer der Bauarbeiten beläuft sich auf mehrere Monate: Voraussichtlich bis zum Frühjahr 2021 wird dieser Bereich der Innenstadt nicht mehr befahren werden können.

„Zunächst wird in der Lüdenscheider Straße zwischen der Kreuzung an der Polizei und der Einmündung An der Stursbergs Ecke ein neuer, größerer Entlastungskanal verlegt, der die Innenstadt bei künftigen Starkregenereignissen besser vor größeren Wassermengen schützen soll“, berichtet Sonja Puschmann, Sprecherin der Hansestadt. Sobald dieser fertig ist, wird das gesamte Areal im Zuge des Integrierten Handlungskonzepts (InHK) dem bereits fertig umgebauten Teil der Innenstadt angepasst. Zudem soll die Straße An der Stursbergs Ecke von einer unansehnlichen Sackgasse mit Hinterhofcharakter zu einem hochwertigen Durchgang umgebaut werden. Vorgesehen ist dafür eine sich öffnenden Freitreppe mit angrenzender, barrierefreier Rampe, die den Busbahnhof mit dem Zentrum verbindet.