Musikschulen Hückeswagen und Wermelskirchen : Nachwuchsmusiker im Wettbewerb

Vorspielen beim Musikwettbewerb der beiden Musikschulen Wermelskirchen und Hückeswagen: das Gitarren-Duo der beiden Brüder Henri (13, l.) und Matti (10). Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen 73 Hückeswagener Musikschüler beteiligten sich bei „Hergehört!“ Neben der Aufregung vor dem Jury-Vorspiel hatten die Teilnehmer am Samstag vor allem jede Menge Spaß und viele Erfolgserlebnisse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Instrumentenklänge, aufgeregte Kinderstimmen und nervöse Erwachsene vermischten sich am Samstagvormittag in der Musikschule Hückeswagen (MSH). Auf der Wendeltreppe im Kultur-Haus Zach, wo die MSH untergebracht ist, herrschte schon lange nicht mehr so viel Betrieb. Der Grund für das bunte Treiben war der Musikwettbewerb „Hergehört!“, zu dem die Musikschulen Hückeswagen und Wermelskirchen in Kooperation eingeladen hatten. Der Aufruf kam gut an: 125 Musikschüler hatten sich insgesamt angemeldet, davon spielten am Samstag 73 in der Schloss-Stadt vor.

Aufgeteilt waren die Solisten und Gruppen nach Alter und Art des Instruments. So spielten die Gitarren, Tasten- und Streichinstrumente im Kultur-Haus Zach; die Bläser, Sänger und Schlagzeuger stellten sich den Juroren in Wermelskirchen.

Info Möglichkeit für junge Nachwuchsmusiker Sponsoren Unterstützt wurde der Musikwettbewerb von den Bürgerstiftungen der Stadtsparkasse Wermelskirchen und der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen. Preise Die Preisträger hatten beim Konzert am folgenden Tag die Möglichkeit, vor einem größeren Publikum zu spielen. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten erhielten neben den Urkunden auch Gutscheine. Schirmherren Hückeswagens Bürgermeister Dietmar Persian und Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück hatten die Schirmherrschaft übernommen.

Unter 3G-Bedingungen durften die jungen Teilnehmer zwischen sechs und 19 Jahren von der engsten Fangemeinde – ihren Musiklehrern, Eltern und Geschwistern - begleitet werden. Die Brüder Matti (10) und Henri (13) hatten sich sowohl als Solisten als auch als Gitarren-Duo angemeldet. Bei ihrem ersten gemeinsamen Stück „The Kick“ wippten die Juroren Manuel Marcos und Drazen Zalac entspannt im Takt mit. „Es ist schön, dass sie das Geübte mal wieder präsentieren dürfen“, sagte Conny Steinhoff nach dem Vorspiel ihrer Söhne. Klavierlehrerin Isabella Heyland fieberte mit ihren Schützlingen mit. „Einige sind schon sehr aufgeregt, da sie lange nicht vorgespielt und teilweise nur per Computer oder Handy Unterricht hatten“, berichtete sie. Wie wichtig Präsenzunterricht und auch öffentliche Auftritte für die jungen Nachwuchsmusiker sind, machte die große Zahl an Teilnehmern deutlich. „Wir sind total zufrieden und es zeigt, dass wir ein gutes Händchen für den Bedarf haben“, äußerte sich Musikschulleiter Eckhard Richelshagen froh gestimmt.

Den Organisatoren war es besonders wichtig, dass die Jurys mit pädagogisch und fachlich kompetenten Musikern besetzt waren, die teilweise weite Anfahrtswege aus Bayern und Duisburg in Kauf genommen hatten. Die Kinder und Jugendlichen wurden nicht nur anhand ihres Alters, sondern auch danach beurteilt, wie lange sie das Instrument schon spielen. Zur Bewertung diente ein Punktesystem ähnlich dem des Musikwettbewerbs „Jugend musikziert“. Juror Florian Offermann zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Vorträge, die er in den gut vier Stunden zu hören bekam. „Man sieht den meisten an, dass sie Freude beim Spielen haben. Auch darauf achten wir“, sagte der Pianist und Musiklehrer aus Lindlar.

Aus zeitlichen Gründen verzichteten die Jurys jedoch auf eine Rückmeldung in Form einer mündlichen Bewertung im Anschluss an das Vorspiel. Dafür wählten die kompetenten Juroren jedoch die Vorträge für das Preisträgerkonzert am gestrigen Sonntag im Bürgerzentrum Wermelskirchen aus, bei dem alle Teilnehmer ihre Urkunden überreicht bekamen.

„Wir würden natürlich gerne mehr loben, geben unsere Erkenntnisse aber an die Musikschulen weiter“, betonte Florian Offermann. Von der Idee hinter dem Konzept zeigte er sich begeistert: „Nach der ganzen Zeit der Pandemie und Einschränkungen haben die Musikschüler wieder etwas, worauf sie hinarbeiten können.“ Manche musikalische Familie musste für den Wettbewerb in beiden Städten antreten. So spielte der jüngste Spross der Hückeswagener Familie Pohl, Johann, in Wermelskirchen Schlagzeug, danach saß sein älterer Bruder Robin in Hückeswagen am Klavier und Schwester Antonia spielte eine Stunde später auf dem Akkordeon vor.