Klingelnberg als größter Arbeitgeber in Hückeswagen Mitarbeiter präsentieren erfolgreiches Unternehmen

Es gibt kaum ein Hückeswagener, der nicht in irgendeiner Weise in Kontakt mit der Firma Klingelnberg steht. Immerhin ist das Maschinenbau-Unternehmen der größte Arbeitgeber in der Schloss-Stadt. „Es kennt doch jeder jemanden, der bei Klingelnberg arbeitet oder mal gearbeitet hat“, sagte einer der vielen Besucher bei der Nacht der Unternehmen. Am Freitag öffnete das Unternehmen seine Tore und gewährte einen Einblick in die Produktionsabläufe. Und die waren beeindruckend, nicht allein wegen der Größe der Hallen und Maschinen. Auch die Mitarbeiter hatten Freude daran, „ihr“ Unternehmen zu präsentieren, so wie Frank Perera. „Es gibt im Umkreis von 400 Kilometern nichts Vergleichbares“, sagte der Vorarbeiter stolz. Vielen Besuchern war nicht bewusst, dass die modernen Verzahnungs- und Messmaschinen praktisch vor der eigenen Haustür gebaut, und dann in die ganze Welt verkauft werden.