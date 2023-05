Nacht der Unternehmen in Hückeswagen Vielfalt der heimischen Produktion überrascht

Dass die Nacht der Unternehmen auf große Resonanz stieß, zeigte sich auch an den Zahlen. Allein in den ersten vier Stunden hatten 660 Besucher das Klingelnberg-Werk in West 2, 780 Besucher das Stammwerk an der Peterstraße besucht. Bei arcus-Treppen waren es um 20 Uhr immerhin schon 160 Besucher. „Bei uns kann man den Produktionsablauf von der Beratung bis zur fertigen Treppe beobachten“, sagte Geschäftsführerin Nina Stockebrand. In einigen Betrieben lief dazu der normale Schichtdienst weiter, in anderen wurde für die Besucher eine Sonderschicht am Abend eingelegt.