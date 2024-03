Hückeswagener Metallwaren-Fabrik und Volksbank Oberberg Preis für nachhaltige Investitionen

Wer Durst hat, greift zur Flasche mit Wasser, Apfelschorle oder einem anderen Getränk. Aber wer macht sich schon Gedanken darüber, woher der Kronkorken kommt, den man da auf- und wieder zudreht? Seit Anfang der 1980er Jahre produziert die Metallwaren-Fabrik GmbH an der Stahlschmidtsbrücke in Hückeswagen Getränkeverschlüsse. Von Beginn an sehr energieeffizient und umweltbewusst.