Nachbarschaftsaktion zur Weihnachtszeit in Hückeswagen Nachbarn packen kreative Adventskalender

Jeder Teilnehmer bekommt eine feste Nummer zugelost, mit der er dann seine eigenen 24 Päckchen versieht. Bis zum 23. November hatten die Nachbarn dafür Zeit. Dann haben die beiden Frauen die Päckchen eingesammelt. „Einige wurden auch persönlich bei uns vorbeigebracht“, fügt Babett Küpper hinzu. Wer im vorigen Jahr Gefallen an der Aktion fand, hatte sich schon frühzeitig Gedanken gemacht, was man in diesem Jahr verschenken könnte. Aber auch neue Teilnehmer sind dazugestoßen, die sich von der Idee begeistert zeigten. Im vorigen Jahr waren selbstgemachte Liköre, Kekse, bunt verzierte Bruchschokolade, Dekorationsartikel, wie ein Engel aus Draht, und eine Weihnachtsgeschichte in den Päckchen verborgen. „Der Adventskalender ist immer sehr individuell und nicht wie die Kalender aus dem Supermarkt“, betont Babett Küpper.