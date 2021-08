Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Millionenschaden bei Klingelnberg

Info

Die Mitarbeiter Die Klingelnberg-Gruppe beschäftigt am Standort Hückeswagen an zwei Standorten etwa 750 Mitarbeiter, davon etwa 650 am von der Überflutung betroffenen Standort Peterstraße.

Die Firma Klingelnberg wurde 1863 gegründet. Die Firma ist ein nach eigenen Angaben weltweit führendes Unternehmen in der Verzahnungsindustrie. Es entwickelt und fertigt Maschinen zur Herstellung von Kegel- und Stirnrädern, Messzentren für rotationssymmetrische Objekte aller Art sowie hochpräzise Getriebekomponenten nach Kundenwunsch. Hauptsitz ist in Zürich. Mit etwa 1000 Mitarbeitern betreibt Klingelnberg Entwicklungs- und Produktionsstätten in Zürich, Hückeswagen und Ettlingen und ist mit Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Indien, China, Brasilien, den USA und Mexiko vertreten. Die Aktien sind an der Schweizer Börse SIX kotiert (KLIN).