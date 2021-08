Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Nach der Renovierung wird Orgel der Pauluskirche eingeweiht

Hückeswagen Die „Orgeltage Hückeswagen“ beinhalten unter anderem fünf Konzerte mit ausgezeichneten Organisten der Region, Mitmachaktionen für Kinder und Familien sowie eine Upcycling-Verkaufsausstellung.

Nachdem die Orgel in der Pauluskirche im Frühjahr umfangreich saniert wurde, soll es nun zur Wieder-Einweihung ein richtiges Orgel-Festival geben, berichtet Kantorin Inga Kuhnert. Wegen der Corona-Pandemie zwar etwas verspätet, dürfen sich alle Orgelfreunde aber jetzt auf die Zeit vom 1. bis 4. September freuen: dann stehen die „Orgeltage Hückeswagen“ auf dem Programm. Sie beinhalten unter anderem fünf Konzerte mit ausgezeichneten Organisten der Region, Mitmachaktionen für Kinder und Familien sowie eine Upcycling-Verkaufsausstellung unter dem Motto „Kunst und schöne Dinge“ mit verschiedenen Orgelteilen, die wiederverwertet wurden. Unter dem Motto „Wir ziehen alle Register“ läuft das Programm von Mittwoch bis Samstag, 1. bis 4. September.



Mittwoch, 1. September, 15 Uhr Orgelbaukasten für Kinder - aus vorgefertigten Teilen bauen die Mädchen und Jungen eine spielfähige kleine Orgel; 18 Uhr Orgelbaukasten für Familien.

Donnerstag, 2. September, 11 Uhr, Orgel-Café rund um die Orgel, Musik, Geschichten, gemeinsame Lieder und Kaffee; 15 Uhr Orgelgeschichte für Kinder, „Peter Trom und die Orgelpfiefen-Konferenz“, Spannung und Musik auf der Empore; 17 Uhr Orgelgeschichte für Kinder; 20 Uhr Orgelkonzert Johannes Meyer (Passacailla) und Inga Kuhnert (Toccata).



Freitag, 3. September, 15 Uhr Orgelbaukasten für Kinder, 20 Uhr Orgelkonzert Jörg Martin Kirschneireit; 22 Uhr Nachtmusik Johannes Geßner (Orgelimprovisation) und „Vocale“ (Abendlieder).



Samstag, 4. September, 11 Uhr Orgelbaukasten für Erwachsene, 13 Uhr Orgelführung, 14 Uhr Orgel-Schnuppern – für alle, die gerne selbst die Orgel spielen wollen, 16 Uhr Duo-Konzert Cembalo und Orgel Sigrun Stephan und Inga Kuhnert, 18 Uhr Abschlusskonzert mit Musikern und Freunden der Kirchengemeinde Hückeswagen.



Info Für den Orgelbaukasten, das Orgel-Café, die Orgelgeschichten, die Orgelführung und das Orgel-Schnuppern sind Anmeldungen unbedingt erforderlich unter Tel. 02192 4366 oder per E-Mail an: musik-in-der-pauluskirche@mail.de