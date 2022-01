Nach der Katastrophe auch in Hückeswagen : Hochwasser-Warnsystem 4.0 für die Wupper

Hückeswagen Nach der Starkregen-Katastrophe von Mitte Juli soll das Wuppergebiet nun Modellregion für ein Forschungsprojekt werden. Partner sind der Wupperverband, die Bergische Universität, die IHK, die drei bergischen Großstädte und die Solinger Firma Berger.

So soll das Wuppergebiet zur Modellregion für ein gemeinsames Hochwasser-Warnsystem werden, teilt Ilona Fischer von der Pressestelle des Wupperverbands mit. „Dies ist die Zielsetzung eines Forschungsprojekts, das der Wupperverband mit Mitstreitern der Bergischen Universität Wuppertal, der Firma Berger, den Kommunen Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie der Bergischen IHK gestartet hat.“ Ziel sei es, mittels Künstlicher Intelligenz (KI) unter Auswertung von Messwerten und der Nutzung von Wetterdaten, die Pegelstände entlang der Wupper vorherzusagen. „Hierbei sollen insbesondere kurzfristige Prognosen, also eine Vorhersagezeit zwischen 90 Minuten bis zu einigen Stunden, erreicht werden“, erläutert Ilona Fischer. Diese Vorhersagen könnten in Form von Warnungen, zum Beispiel per App, an die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten entlang der Wupper weitergegeben werden.