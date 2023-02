Musikschule Hückeswagen Das Gefühl für Musik vermitteln

Das Taktgefühl wird den Menschen schon durch den Herzschlag der Mutter in die Wiege gelegt. Wird es nicht gefördert, kann es jedoch im Laufe der Jahrzehnte auch verloren gehen. Die Musikschule Hückeswagen (MSH) fördert die Musikalität – und zwar schon in ganz jungen Jahren. Mit der Eltern-Kind-Gruppe und der Musikalischen Früherziehung wird ein guter Grundstein gelegt. Seit kurzem verstärkt Stefanie Krieger diesen Bereich in der Musikschule; die Wipperfürtherin hat die Gruppen von Christine Langmaack übernommen und freut sich auf die neue Aufgabe. Schon seit Januar begleitet sie die Kurse, damit sich Eltern, Kinder und Dozentin kennenlernen können und so ein fließender Übergang möglich wird.