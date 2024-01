Musikschule Hückeswagen Endlich wieder Schlagzeug-Unterricht

Dann ging‘s für den Ukrainer erst einmal auf große Reisen: „Ich wollte unbedingt ins Ausland“, erzählt er. So arbeitete er in Südkorea, wo er Schlagzeuger in einem Jazz-Quartett war, in Bahrain, Dubai, in den Niederlanden und der Schweiz. Dort war er jeweils Teil eines Zirkus-Orchesters. In einem solchen kam er 2018 dann auch nach Deutschland. Ein Bekannter hatte ihn hierhin geholt.