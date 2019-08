Konzert in Hückeswagen : Musik von Johnny Cash wird lebendig

Hückeswagen Die Johnny-Cash-Tribute-Band „Just Cash“ gibt am 17. August ein Konzert im Kultur-Haus Zach.

Der „Wilde Westen“ gibt sich am kommenden Samstag ein Stelldichein im Bergischen – in musikalischer Form. Denn am 17. August ist im Kultur-Haus Zach Musik der Country-Legende Johnny Cash zu hören. Die Band „Just Cash“ präsentiert die Hits des US-amerikanischen Sängers, angefangen bei den Songs der 1950er-Jahre aus der „Sun-Records“-Zeit bis hin zu den „American Recordings“ mit Songs wie „Folsom Prison Blues“, „Cry Cry Cry“ oder „Ring Of Fire“.

„Die Band begeisterte bereits im vergangenen Jahr unsere Gäste mit seinem Programm und den Songs von Johnny Cash“, berichtet Vorsitzender Detlef Bauer. „Daher gibt es in diesem Jahr ein Wiedersehen.“ Das Repertoire von „Just Cash“ umfasst sämtliche Schaffensphasen der Country-Legende. Die einstigen Attribute wie „Originalität“ und „Authentizität“ seien etwas in den Hintergrund getreten zugunsten von großer Spielfreude und eines moderneren, kraftvolleren und zeitgemäßeren Sounds bei einer gleichzeitigen enormen musikalischen Qualitätssteigerung, betont Noppenberger. So werden unter anderem Hits wie „Get Rhythm“, „I Walk The Line“, „Sunday Morning Coming Down“, „(Ghost) Riders In The Sky“, „Jackson“, „One“, „Personal Jesus“, „I Won’t Back Down“ oder „Hurt“ bei diesem Konzert zu hören sein.