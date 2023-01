Multivisionsshow in Hückeswagen Nepal und Tibet im Kultur-Haus Zach

„Mit beindruckenden Landschaftsbildern, seinen Erfahrungen, Einblicken in deren Kultur und Leben, sowie seinem Reisebericht verzaubert er das Publikum in eine andere Welt“, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein des Kultur-Hauses Zach an. Bei diesem Multivisionsvortrag würden die Besucher spannende Einblicke in das Leben der Menschen und die vielseitige Natur der beiden Länder erhalten. Nepal sei ein Land, einerseits geprägt vom Hinduismus und Buddhismus, fruchtbaren Ebenen, Tempeln und dem Himalaya, doch auch von Monsunen und Erdbeben. „Die Menschen kämpfen um ein auskömmliches Leben, gehalten von Zuversicht und Hoffnung“, berichtet Noppenberger in seiner Ankündigung.