Müll und Umwelt in Hückeswagener : Upcycling – aus Alt wird Neu

Hückeswagen Warum neu kaufen, wenn man schöne Geschenke für Adventskalender auch aus alten Gegenständen ganz neu basteln kann? Shirley Finster und Paula Simoes aus Hückeswagen haben sich fürs Upcycling entschieden.

Es ist die Zeit des Jahres, in der man sich Gedanken über einen Adventskalender macht. Und wenn man nicht einfach einen fertigen mit kleinen Schokoladenstückchen für die 24 Tage bis zum Heiligen Abend kaufen will, muss man natürlich ein bisschen mehr Gedanken investieren. Eine Gruppe von 25 Frauen, viele davon aus der Siedlung in Kleineichen, hat sich in diesem Jahr zum zweiten Mal eine besondere Form des Adventskalenders überlegt. „Jede von uns fertigt 24 gleiche Geschenke an, die werden dann zusammengewürfelt, so dass am Ende 25 komplett unterschiedliche Adventskalender entstehen“, erläutert Paula Simoes das Prinzip, das ans Wichteln erinnert – keiner wisse, was in diesem Adventskalender letztlich enthalten sei.