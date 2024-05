Hückeswagen im Fernsehen Morgenmagazin sendet aus der Backstube

Das ARD-Morgenmagazin wird parallel auf ARD und ZDF ausgestrahlt und erreicht an jedem Morgen nach Angaben von Heinz Pohl insgesamt zwischen drei und fünf Millionen Menschen, in den einzelnen Sendestrecken sind es zwischen 750.000 und eine Million. Produziert wird das Format für die ARD vom Westdeutschen Rundfunk in Köln. Die Sendung am Freitag wurde moderiert von Sven Lorig und Anna Planken.