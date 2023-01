Moonlight-Instrumentenschnuppern in der Musikschule Hückeswagen Erwachsene schnuppern Musikschulluft

Mittwochabend waren etwa 15 Interessierte ins Kultur-Haus Zach gekommen, in dem auch die Musikschule untergebracht ist. Sie erhielten nicht nur Kostproben vom Klang und den Möglichkeiten der Instrumente, sondern durften sich auch selbst daran versuchen. „Ich habe als Kind mal Klavier gelernt und möchte gerne mehr daraus machen“, sagte Reinhilde Benninghoff. Sie hatte die Musikschule bisher immer mit Kindern verbunden, ist aber selbst daran interessiert, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten mithilfe der Fachlehrer zu erweitern. Die Erfolgserlebnisse ließen an diesem Abend nicht lange auf sich warten. Carolin Felder aus Radevormwald holte unter Anleitung von Musikschullehrerin Sabine Schmelzer-Beversdorff erste Töne aus dem Saxophon. „Und das, obwohl ich noch nie ein Saxophon in der Hand hatte“, sagte die 32-Jährige.