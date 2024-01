Montanusschule in Hückeswagen Schnee macht aus Projektwoche einen Projekttag

Das ging mal effektiver, wie bei den Zehntklässlern, die ein Escape-Room-Projekt am iPad entwickelten, das sie am Freitag im Klassenraum am Schul-Laptop vollendeten. Oder mal nicht so gut, etwa beim Mountainbike-Projekt. „Hier haben die Kinder am Freitag mit einer Mountainbike-affinen Mutter eine Tour unternommen. Am Samstag wird hier dann auf dem Pausenhof ein Parcours aufgebaut, den wir uns von der Polizei geliehen haben“, berichtete Kruska.