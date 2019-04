Roadshow: Training für eine bessere Mobilität

Hückeswagen Ein Angebot der Roadshow des Kreissportbundes am Sonntag auf der Bahnhofstraße war das Mobilitätstraining. Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer konnten üben, Hindernisse zu überwinden. Aber auch andere neugierige konnten sich einmal daran versuchen.

Damit die Besucher des Frühlingsfestes und der Roadshow einen Einblick für die Schwierigkeiten der Menschen mit Handicap erhalten, hatte der Paratriathlet in Kooperation mit der Gesundheits GmbH aus Lindlar auf der Bahnhofstraße einen Hindernisparcours aufgebaut. Dort konnten Menschen am Rollator aber auch im Rollstuhl ihre motorischen Fähigkeiten testen. Die wenigsten Berührungsängste hatten die Kinder. Der neunjährige Nico etwa schaffte es, im Rollstuhl sitzend und mit ein wenig Hilfe, die Straßenhütchen im Slalom zu umfahren, die Stufe zum kleinen Holzpodest zu überwinden und über eine Wippe zu fahren. Für Lenatz ist es normal, dass Kinder aufgeschlossener sind und gerne Neues ausprobieren. „Die Barrieren sind meistens im Kopf und müssen erst abgebaut werden“, sagte der Sportler, der bereits mit dem Training für die Paralypics 2020 begonnen hat. Für ihn widersprechen sich Handicap und Sport keinesfalls.

Für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, empfiehlt sich ein Mobilitätstraining, denn auch das Gehen am Rollator will geübt sein. Die GHD bietet dazu die benötigen Hilfsmittel. „Wir bieten alles, was man braucht, wenn der Körper nicht mehr mitmacht“, sagte Markus Wurth, Standortleiter der GHD. Für Nico, der gesund und agil und ein großer Fan von Benjamin Lenatz ist, war es kein Problem, sich selbst in einen Rollstuhl zu setzen. Nur so erhalte man einen Blick aus einer anderer Perspektive und die damit verbundenen Schwierigkeiten, versicherte er. Dass diese jedoch überwindbar sind, zeigt der sportliche Erfolg Lenatz’ auf eindrucksvolle Weise.