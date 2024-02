Besonderes Angebot in Hückeswagen Mobile Scherenschleiferei auf dem Wochenmarkt

Die Familie übt ein Handwerk aus, das nicht mehr viele Menschen beherrschen, das jedoch immer noch sehr gefragt ist. Mit stumpfen Messern und Scheren zu arbeiten, macht keine Freude. Richtiges Schleifen jedoch wolle gelernt sein, denn bei so manchem Selbstversuch seien die Klingen später stumpfer als zuvor. „Da sollte man lieber einen richtigen Profi ranlassen, wenn man nachhaltig Freude an seinen hochwertigen Werkzeugen haben möchte“, rät Martin Rosmiarek von der Deutschen Marktgilde und freut sich über das besondere Angebot auf dem Hückeswagener Wochenmarkt. Die erfahrene Familienschleiferei schleift seit Generationen Scheren und Messer sämtlicher Größen. Auch filigrane Nagelscheren oder Thermomixmesser, bis hin zu Messern mit Wellenschliff, Gartenwerkzeuge und Äxte werden wieder einsatzfähig gemacht. In ihrer mobilen Schleiferei haben sie alles dabei, was sie benötigen – vor allem einen guten Schleifstein und jede Menge Fingerspitzengefühl, heißt es in der Ankündigung.