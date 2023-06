Medikamentenversorgung in Hückeswagen Am Mittwoch bleiben die Apotheken geschlossen

Wer auf Medikamente angewiesen ist, sollte unbedingt darauf achten, dass nicht ausgerechnet am kommenden Mittwoch, 14. Juni, die Bestände zur Neige gehen. Denn an diesem Tag werden nicht nur in Hückeswagen die Apotheken geschlossen bleiben. Hintergrund ist der bundesweite Apotheken-Protesttag, zu dem die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) aufgerufen hat. Die ABDA ist die Spitzenorganisation aller Apotheker in Deutschland, ihr Ziel ist „die Wahrung der gemeinsamen Interessen des apothekerlichen Heilberufs“, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Um nun deutlich zu machen, dass für die Wahrung dieser gemeinsamen Interessen dringender Handlungsbedarf besteht, hat die ABDA zum Apotheker-Streik aufgerufen. In Düsseldorf wird aus diesem Anlass am 14. Juni eine zentrale Kundgebung stattfinden.