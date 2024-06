Verkaufslanger Samstag in Hückeswagen Handel und Kunden feiern „Mittsommernacht“

Normalerweise ist die Einkaufsstraße gut gefüllt, wenn die Einzelhändler verlängerte Sonderöffnungszeiten und besondere Aktionen anbieten. Am verkaufslangen Samstag zur „Mittsommernacht“ stießen die Besucher jedoch auf eine ziemlich leere Island- und Bahnhofsstraße. Das mag an den schwül-heißen Temperaturen um die 30 Grad gelegen haben. Auch gab es in den Nachbarstädten Parallelveranstaltung, wie das Weinfest in Radevormwald. Das sei auch der Grund, warum es vor den Geschäften nur sehr vereinzelt Stände mit Angeboten gab, wie Heike Albus vom Stadtmarketingverein „Wir sind Hückeswagen“ (WsH) betonte.