Hückeswagen: "Mittsommernacht" dreht sich um Fußball

Hückeswagen Die Werbegemeinschaft lädt für Samstag, 16. Juni, zu einem verkaufslangen Samstag in die Innenstadt ein.

Auch die Fußballfreunde können sich den Abend des 16. Juni freihalten. Denn wenn in Hückeswagen die Geschäfte der Werbegemeinschaft zur "Mittsommernacht" geöffnet sind - von 17 bis 21 Uhr -, gibt es zwar zwei Vorrundenspiele der Fußball-WM in Russland. Die sind mit Peru gegen Dänemark (18 Uhr) und Kroatien gegen Nigeria (21 Uhr) aber nicht sonderlich attraktiv. Die deutsche Elf spielt ohnehin erst tags darauf, 17 Uhr, gegen Mexiko.

So dürfte den Besuchern der "Mittsommernacht" reichlich Zeit und Gelegenheit bleiben, sich die Angebote in den Geschäften und deren zusätzlichen Aktionen zum Thema "Fußball" zu widmen. Nach "Las Vegas", "Brasilien", "Italien", "1001 Nacht" und "Zirkus" steht der sechste verkaufslange Samstag an diesem Abend unter dem Motto "Fußball" - eben entsprechend zur WM.

Und passend dazu gibt es eine Reihe von Attraktionen, wie Ute Seemann, Sprecherin der Werbegemeinschaft, gestern im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilte. Im Mittelpunkt dabei steht das Torwand-Schießen auf der Islandstraße, ganz in der Tradition des "Aktuellen Sportstudios" - und derjenige, der am Ende am häufigsten getroffen hat, geht mit 1000 Euro in bar nach Hause.