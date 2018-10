Mittelalter Markt mit Händlern und Gauklern in Wipperfürth

Am Wochenende in Wipperfürth

Auch in Wipperfürth werden die Ritter auf dem Mittelalter Markt ihre Kampfkunst zeigen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Wipperfürth Eine perfekte Kulisse bietet Wipperfürth an diesem Wochenende für den Mittelalter Markt. Er findet auf der Hochstrasse zwischen Ellers Eck und Einmündung Bahnstraße statt.

An den rund 30 Ständen werden allerlei historische und ausgefallene Waren feilgeboten. Vom Räucherwerk über die Seifensiederin geht das Sortiment über Bernstein-schmuck, hausgemachte Liköre bis hin zu allem aus Fell und vielem mehr. Ein Lederer fertigt Taschen und gibt einen Einblick in die Welt des Punzieren. An anderer Stelle verhökert ein Mönch Ablassbriefe.