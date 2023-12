„WesenTLich“ aus Hückeswagen beim Frühchen-Spendenlauf Ein Spaziergang für die Kleinsten

Das Expertinnen-Team ist von Beginn an mit Leidenschaft und Freude dabei. „Es macht so einen Spaß, und es ist toll zu sehen, was daraus erwächst und welche Eigeninitiative sich entwickelt“, sagten die Initiatorinnen. Als Veronique Depoortere die Teilnahme am Frühchen-Spendenlauf angeregte hatte, war sie auf große Zustimmung gestoßen. Die Laufstrecke durfte natürlich auch als Spaziergang absolviert werden. Alexandra Aspenleider versorgte Tochter Ida (5 Monate) vorab auf dem Wanderparkplatz noch mit warmer Milch. „Wir versuchen täglich rauszukommen. Spazierengehen tut immer gut – besonders wenn es für einen guten Zweck ist“, sagte die Hückeswagenerin.