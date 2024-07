Tagespflege im Hückeswagener Johannesstift „Wir betreuen die älteren Menschen durchgehend“

Jessica Getta ist Teil dieses Teams. Ihre Mutter habe bereits als Pflegefachkraft im Johannesstift gearbeitet, nach Praktika und ehrenamtlicher Tätigkeit entschied auch sie sich für die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Die 36-Jährige arbeitete ebenfalls in der stationären Pflege. „Doch nach meiner Elternzeit wollte ich Beruf und Familie in Einklang bringen“, sagt sie. So trat die Frau vor zwei Jahren eine Stelle in der Tagespflege an. „Die geregelten Arbeitszeiten in Teilzeit und ohne Nachtschicht harmonieren deutlich besser mit dem Familienleben.“