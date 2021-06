Freizeitvergnügen in der Schloss-Stadt : Mit dem Segway Hückeswagen erkunden

Freizeitvergnügen in der Schloss-Stadt

Hückewagen Nach langer Pause lud der Freizeitanbieter GHW Bergisch-Land wieder zu einer sommerlichen Ausfahrt. Seit einem Jahr freuten sich die drei Amateur-Mobilisten Bettina Göhlmann, Jonas Müller und Reinhard Zemke auf die gemeinsame Segway-Tour.

Die Sonne brennt den vier motivierten Sportlern mit 33 Grad in den Nacken, der Kopf unter dem Sicherheitshelm raucht nicht nur wegen der Hitze, sondern auch aufgrund der hohen Konzentration, die für die Handhabung eines zweirädrigen Segway-Mobils notwendig ist. „Um so ein Balance-Zweirad sicher zu beherrschen, muss der Fahrer seine Wirbelsäule gegen einen Besenstiel austauschen. Nur mit konzentrierter straffer Körperhaltung lassen sich die einfachen Beschleunigungs- und Bremsimpulse steuern“, erklärt Segway-Experte Rüdiger Fuhr vom Freizeit- und Tourenveranstalter GHW Bergisch-Land mit Stützpunkt am Kletterwald im Brunsbachtal.