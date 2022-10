Hückeswagenerin ist Top-40-Kandidatin von Miss Germany : Einen Schritt näher an Miss Germany

Beim Miss-Germany-Casting in Hamburg wurde Gina Stellbrinck von einem Kamera-Team begleitet, das auch professionelle Fotos von der Kandidatin aus Hückeswagen erstellte. Foto: Leonie Peplow

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Gina Stellbrinck hat es in die Top 40 der Miss-Germany-Wahl geschafft. Beim Casting in Hamburg hatte die 31-Jährige sich und ihre Visionen in verschiedenen Interview-Formaten vorgestellt.