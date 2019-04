Vor dem Saisonstart : Ab Freitag rollt wieder der Minigolf-Ball

Hückeswagen Die Saisoneröffnung der Minigolfanlage wurde aufgrund des Wetters auf Karfreitag verschoben. Die Bahnen sind für den Spielbetrieb hergerichtet. Die Erhaltung der Anlage fordert viel Aufwand von den Helfern des Jugendzentrums.

Noch ist es still auf dem Minigolf-Platz im Brunsbachtal. Eigentlich sollten am Samstag bereits wieder die Bälle über die Bahnen des Minigolfplatzes rollen. Doch der angekündigte Schneefall hat die Eröffnung nach der Winterpause verzögert.

Für die Saisoneröffnung wurden Sträucher geschnitten, Rasen gemäht, Wege vom Moos befreit und die Bahnen gesäubert. Der Wasserschaden in der Hütte am Eingang hat seine Spuren hinterlassen. Der marode Fußboden musste entfernt werden, die Rohre in der Wand sind freigelegt. Die Feuchtigkeit muss abtrocknen, bevor die Bohlen auf dem Boden ersetzt werden können. Nach dem Wasserrohrbruch richtete sich das Jugendzentrum mit einem Hilferuf an die Bevölkerung. „Es sieht aber so aus, als wenn wir das selber machen müssen“, bedauert die Stadtjugendpflegerin.