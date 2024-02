Verein „Zukunft Jugend“ in Hückeswagen Es geht wieder um die (Mett-)Wurst

Es ist faszinierend, dass ein steinaltes Spiel wie Bingo nach wie vor so große Attraktivität ausübt – wie zweimal im Jahr beim Mettwurstbingo im evangelischen Gemeindezentrum am Lindenberg. Das hatte der Verein „Zukunft Jugend“ vor einigen Jahren ins Leben gerufen, als neue, kreative Methode, um Geld für die Jugendarbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen zu sammeln. Und es scheint so, dass dieser Bingoabend jedes Mal mehr Publikum anzieht. Am Samstagabend war es zum ersten Mal in diesem Jahr wieder soweit – etwa 50 Bingospieler, ganz alt und ganz jung, waren ins Gemeindezentrum gekommen und hatten jede Menge Lust aufs Spielen mitgebracht.