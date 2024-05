Hückeswagener Schüler an Wipperfürther Gymnasium Das EvB hat mit Melanie Burger eine neue Schulleiterin

Lehrerin ist die Odenthalerin geworden, weil sie „total gerne mit Kindern und Jugendlichen“ arbeitet. „Sie haben tolle Ideen und Gedanken, die man nur umgesetzt bekommen muss. Das finde ich unglaublich spannend“, sagt Melanie Burger. An dieser Stelle kommt auch der Ganztag wieder ins Spiel. „Zum einen gibt es da ja die Lernzeiten, in denen man auch sehen kann, wie Kinder mit den Schulaufgaben umgehen, wie sie an Inhalte herangehen.“ Aber auch die individuelle Förderung kann am Nachmittag ganz anders umgesetzt werden als während des Unterrichts am Vormittag. „Ich bin sehr froh, dass ich hier auf ein sehr gut bestelltes Feld in Sachen Ganztag zurückgreifen kann. Das möchte ich nun mit meinen Ideen weiterentwickeln. Darauf freue ich mich am meisten“, sagt Melanie Burger.