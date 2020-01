Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Mehrere Baustellen in und an der Pauluskirche

Mehrere Baustellen in und an der Pauluskirche

Der Altarbereich der Pauluskirche samt darüber hängender Kanzel wird voraussichtlich in den Sommermonaten saniert. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen In diesem Jahr muss die Evangelische Kirchengemeinde etwa 155.000 Euro in die Substanzerhaltung ihrer beiden Kirchengebäude stecken.

2020 dürfte in die Annalen der Evangelischen Kirchengemeinde als „Jahr der Baustellen“ eingehen. Denn nicht nur der Turm der Johanniskirche muss saniert werden, sondern auch in der Pauluskirche der Altar- und Kanzelbereich, die Orgel, die Außentüren sowie der Zaun, der das Kirchengelände einfasst.

Der Turm der Johanniskirche Nach 20 Jahren muss im Frühjahr erneut Hand angelegt werden am 2000 zuletzt sanierten Turm, denn die Holzverschalungen inklusive der Schallläden sind sichtbar marode. „Die Farbe blättert ab, und das Holz fasert langsam auf“, hat Baukirchmeister Friedhelm Selbach festgestellt. Deshalb ist ein neuer Anstrich vorgesehen, aber möglicherweise müssen auch Holzteile im Bereich der Turmfenster ausgetauscht werden. Ursprünglich waren die Arbeiten bereits für den Herbst geplant. Zwar standen die Maler schon parat, es konnte aber kein Unternehmen gefunden werden, das das Gerüst rechtzeitig hätte liefern können. So musste die Sanierung auf dieses Jahr verschoben werden. „Das Ausschreibungsverfahren läuft“, bestätigt Selbach. Im Mai könnte es mit der Sanierung losgehen. Während der Arbeiten sei der Zugang zum Kolumbarium für Beerdigungen, Besuche der Urnengräber oder kulturelle Veranstaltungen gewährleistet.

Die Dacherneuerung Als 2005 die Außenhaut des Turms erneuert wurde, stand bereits fest, dass auch das Dach einmal an der Reihe sein wird. Zu schaffen machten in erster Linie die verrosteten Nägel – die Nagelplatten waren weggerostet, weswegen bei Stürmen einzelne Schieferplatten herabfielen. Die Arbeiten standen bereits für 2017 auf dem Plan, allerdings wurden sie wegen fehlender Fördermittel auf 2018 verschoben. Kosten: mehr als 260.000 Euro.

Die Anfänge 1783 war der Grundstein für die Pauluskirche in unmittelbarer Nähe des Schlosses gelegt, drei Jahre später Richtfest und 1787 Einweihung gefeiert worden.



Altar und Kanzel der Pauluskirche Den Mittelpunkt der Pauluskirche bilden der Altar und die darüber hängende Kanzel, die von der Galerie aus betreten werden kann. Zusammen mit der Orgel auf der gegenüberliegenden Seite über dem Eingang bilden sie den für das Bergische Land typischen Prinzipalchor. Im Unterbau der Kanzel haben sich zahlreiche Risse und offene Fugen gebildet, die mittlerweile gut sichtbar sind. „Ein Grund hierfür könnten massive Schwankungen beim Raumklima sein“, schreibt Restaurator Werner Schorlemer vom Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in seinem bereits im Oktober 2017 erstellten Gutachten. Die könnten möglicherweise durch die alte Heizungsanlage und das Heizverhalten verursacht worden sein. Teile der Fassung sind gelockert oder lösen sich vom Träger, an den Anschlussfugen lösen sich der Kitt und die Fassungen – es besteht laut Schorlemer die Gefahr, dass sie auf den darunterliegenden Altar fallen. Auch der hat unter den Klimaschwankungen gelitten: Durch das Quellen und Schwinden des Holzes entstanden Risse vor allem an den Säulen. Auch hier könnten sich einzelne Schollen lösen.