“Mayors for Peace“ Hückeswagen zeigt Flagge für eine friedliche Welt

Was lange Zeit unvorstellbar war, ist jetzt seit fast zweieinhalb Jahren bittere Realität: In Europa tobt ein Krieg. Mit Tausenden Toten und Verletzten, Zerstörung, Flucht und unermesslichem Leid. Doch der russische Angriff auf die Ukraine ist beileibe nicht der einzige bewaffnete Konflikt in der Welt, dazu kommt die Modernisierung der Kernwaffenarsenale durch die Atommächte. All das ist die Kulisse, vor der auch in diesem Jahr wieder die Flagge von „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) über dem Schloss weht. Mit dieser Aktion setzen mehr als 500 Städte in Deutschland ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen und bringen erneut ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Dazu zählt auch Hückeswagen.